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Путину невыгодно встречаться с Зеленским – Арестович

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Арестович (на фото) считает, что в результате встречи Путин будет выглядеть "бякой"
Арестович (на фото) считает, что в результате встречи Путин будет выглядеть "бякой"
Фото: radiosvoboda.org

Президент России Владимир Путин не заинтересован во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 18 июля.

"Путину невыгодно встречаться с Зеленским, потому что тогда и народ Украины, и России, и особенно оккупированной части Донбасса, и мировое сообщество будут ждать конкретный результат. А если результатов не будет, то в выигрыше окажется инициатор этой встречи, то есть президент Зеленский", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что в таком случае Зеленский "предстанет человеком, который хотел мира и предпринимал для этого инициативные шаги".

"А Путин будет выглядеть "букой и бякой", который не пошел ни на какие условия своего визави, то есть фактически будет не только разжигателем конфликта, но и лицом, заинтересованным в его продолжении. Это невыгодно для Путина", – объяснил Арестович.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

30 июня Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, переговоры, Алексей Арестович, советник, Владимир Зеленский, война в Украине, президент, война на Донбассе
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