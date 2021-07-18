ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Изнасиловал, а после предложил дружбу". Белковский прокомментировал статью Путина об Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белковский назвал главу Кремля типичным представителем российской элиты 1990-х годов
Белковский назвал главу Кремля типичным представителем российской элиты 1990-х годов
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Утверждение президента РФ Владимира Путина в статье об Украине, что Россия никогда не станет "анти-Украиной", двусмысленное. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 17 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он напомнил об оккупации Крыма и войне на Донбассе, к которым причастна Москва.

"Весь пафос, что Россия не станет "анти-Украиной" после того, как Украина была Россией изнасилована, в значительной степени отвечает ценностной системе российских элит, сформировавшихся в лихие 90-е годы XX века. Потому что сама система монетократии предполагает, что кто сильнее, тот и прав. Безусловно, если ты можешь кинуть, то это морально. Аморально – это когда слабый кидает сильного. А вот когда сильный кидает более слабого, это абсолютно укладывается в этический кодекс монетократии", – сказал Белковский.

Политолог назвал Путина "типичным представителем элиты 1990-х годов", от которых "часто можно услышать рассуждения типа: вот я ее (или даже его) изнасиловал, а после этого, конечно, предложил ему дружбу, потому что дружба со мной – это огромное счастье".

"А что я перед этим, перед дружбой, изнасиловал – так это надо забыть. Вообще огромное счастье, что я изнасиловал, обратил внимание на объект изнасилования. Вот в этом духе и выдержана статья", – считает Белковский.

Контекст:

12 июля на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи". Глава Кремля также написал, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией" из-за "духовных, человеческих, цивилизационных связей".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Станислав Белковский, Кремль, оккупация, изнасилование, украинцы, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Юлия Леус впервые показала лицо дочери
Юлия Леус впервые показала лицо дочери
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Можно ли тыкать пальцем в людей и как правильно носить сумочку. Советы по этикету от Фреймут
Можно ли тыкать пальцем в людей и как правильно носить сумочку. Советы по этикету от Фреймут
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Шэрон Стоун поразила сеть блистательным нарядом на закрытии Каннского фестиваля
Шэрон Стоун поразила сеть блистательным нарядом на закрытии Каннского фестиваля
Принц Гарри и Меган Маркл собираются крестить дочь в Виндзоре – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл собираются крестить дочь в Виндзоре – СМИ
Свитолина в соцсетях сменила фамилию
Свитолина в соцсетях сменила фамилию
62-летняя Мадонна в объятиях 27-летнего бойфренда очаровала фанатов
62-летняя Мадонна в объятиях 27-летнего бойфренда очаровала фанатов
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Мягкий, нежный и легкий на желудок". Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени
"Мягкий, нежный и легкий на желудок". Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени
Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое
Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое
Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца и послала на х...й хейтеров
Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца и послала на х...й хейтеров
"Секси детка", "Шакира". Брежнева взбудоражила сеть откровенным сценичным нарядом
"Секси детка", "Шакира". Брежнева взбудоражила сеть откровенным сценичным нарядом
  "Полноценная мама". Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, как совмещает материнство и актерскую карьеру
  "Полноценная мама". Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, как совмещает материнство и актерскую карьеру
"Хочу чувствовать себя защищенной". Полякова привилась от коронавируса
"Хочу чувствовать себя защищенной". Полякова привилась от коронавируса
"Великолепна". Внучка Чапкиса заворожила сеть фото в коротком топе
"Великолепна". Внучка Чапкиса заворожила сеть фото в коротком топе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS