"Изнасиловал, а после предложил дружбу". Белковский прокомментировал статью Путина об Украине

Он напомнил об оккупации Крыма и войне на Донбассе, к которым причастна Москва.

"Весь пафос, что Россия не станет "анти-Украиной" после того, как Украина была Россией изнасилована, в значительной степени отвечает ценностной системе российских элит, сформировавшихся в лихие 90-е годы XX века. Потому что сама система монетократии предполагает, что кто сильнее, тот и прав. Безусловно, если ты можешь кинуть, то это морально. Аморально – это когда слабый кидает сильного. А вот когда сильный кидает более слабого, это абсолютно укладывается в этический кодекс монетократии", – сказал Белковский.

Политолог назвал Путина "типичным представителем элиты 1990-х годов", от которых "часто можно услышать рассуждения типа: вот я ее (или даже его) изнасиловал, а после этого, конечно, предложил ему дружбу, потому что дружба со мной – это огромное счастье".

"А что я перед этим, перед дружбой, изнасиловал – так это надо забыть. Вообще огромное счастье, что я изнасиловал, обратил внимание на объект изнасилования. Вот в этом духе и выдержана статья", – считает Белковский.