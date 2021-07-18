"Изнасиловал, а после предложил дружбу". Белковский прокомментировал статью Путина об Украине

Он напомнил об оккупации Крыма и войне на Донбассе, к которым причастна Москва.
"Весь пафос, что Россия не станет "анти-Украиной" после того, как Украина была Россией изнасилована, в значительной степени отвечает ценностной системе российских элит, сформировавшихся в лихие 90-е годы XX века. Потому что сама система монетократии предполагает, что кто сильнее, тот и прав. Безусловно, если ты можешь кинуть, то это морально. Аморально – это когда слабый кидает сильного. А вот когда сильный кидает более слабого, это абсолютно укладывается в этический кодекс монетократии", – сказал Белковский.
Политолог назвал Путина "типичным представителем элиты 1990-х годов", от которых "часто можно услышать рассуждения типа: вот я ее (или даже его) изнасиловал, а после этого, конечно, предложил ему дружбу, потому что дружба со мной – это огромное счастье".
"А что я перед этим, перед дружбой, изнасиловал – так это надо забыть. Вообще огромное счастье, что я изнасиловал, обратил внимание на объект изнасилования. Вот в этом духе и выдержана статья", – считает Белковский.
12 июля на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи". Глава Кремля также написал, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией" из-за "духовных, человеческих, цивилизационных связей".
Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".
Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.
В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.