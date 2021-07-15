В РФ военнослужащих обязали изучать статью Путина "о единстве россиян и украинцев" – СМИ

12 июля на сайте Кремля опубликовали статью на украинском и русском языках, автором ее назван Путин Фото: EPA

Статью по указанию министра обороны России Сергея Шойгу будут изучать на занятиях по военно-политической подготовке.

Собеседник РБК сказал, что из-за большого числа военнослужащих, имеющих украинские корни или родственников в Украине, статья Путина "вызвала большой положительный отклик и обсуждения". Поэтому ее решено было включить в перечень обязательных для изучения.

Источник заявил, что тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов "разделяется всеми российскими военнослужащими".