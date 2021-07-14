"Началась активная работа по проекту "анти-Россия". Путин объяснил, зачем написал статью о единстве русских и украинцев

Путин отметил, что решил написать статью, потому что "ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями".

"Кроме того, почему именно сейчас я активизировал эту работу, потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", – заявил он.