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"Началась активная работа по проекту "анти-Россия". Путин объяснил, зачем написал статью о единстве русских и украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Статья Путина была опубликована на украинском и русском языках 12 июля
Статья Путина была опубликована на украинском и русском языках 12 июля
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин 13 июля в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" именно сейчас из-за угрозы безопасности и активизации работы по проекту "анти-Россия".

Путин отметил, что решил написать статью, потому что "ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями".

"Кроме того, почему именно сейчас я активизировал эту работу, потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", – заявил он.

Контекст:

12 июля на сайте президента России на украинском и на русском языках была опубликована статья "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, пропаганда, украинцы
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