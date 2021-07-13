Facebook удалил пост украинского посла с критикой статьи Путина о "единстве" украинцев и россиян

Об этом дипломат рассказал в Facebook.
Он опубликовал скриншот удаленного поста и пометки соцсети к нему. Там видно, что Facebook признал сообщение дипломата таким, что "разжигает ненависть".
"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали в течение нескольких столетий, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", – говорилось в публикации Перебийноса.
Дипломат задался вопросом, какое именно слово в его посте противоречит правилам соцсети и "разжигает ненависть".
"Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", – добавил Перебийнис.
12 июля на сайте президента России Владимира Путина на украинском и на русском языках была опубликована статья "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".
Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".
Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.
В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.