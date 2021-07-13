Facebook удалил пост украинского посла с критикой статьи Путина о "единстве" украинцев и россиян

Перебийнис, комментируя статью Путина о "единстве" украинцев и россиян, подчеркивал, что нормальные люди не убивают родственников Фото: Yevhen Perebyinis / Facebook

Об этом дипломат рассказал в Facebook.

Он опубликовал скриншот удаленного поста и пометки соцсети к нему. Там видно, что Facebook признал сообщение дипломата таким, что "разжигает ненависть".

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали в течение нескольких столетий, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", – говорилось в публикации Перебийноса.

Дипломат задался вопросом, какое именно слово в его посте противоречит правилам соцсети и "разжигает ненависть".

"Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", – добавил Перебийнис.



