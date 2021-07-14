Статья Путина об Украине скучная, каждый раз такие материалы появлялись перед агрессией – историк Грицак

"Статья длинная, скучная и достаточно манипулятивная. Если оценивать ее с точки зрения уровня ловкости пропагандистских технологий, то он не очень высокий, что удивительно. [...] Но общая тенденция следующая: каждый раз материалы Путина по Украине появлялись перед агрессией. И я боюсь, что эта тенденция может быть и тут, хотя не знаю, что творится в голове Путина", – сказал он.

Из статьи понятно, что "Путин ни на миллиметр не изменил позицию по Украине", а историческую аргументацию главы Кремля "даже как-то неловко комментировать".

"Ошибки не очень очевидные, перекручивания очень сознательные. Начиная с "существования" древнерусского языка, которого не существовало, и древнерусской народности, которой тоже никогда не было. [...] Для меня важны два факта. Во-первых, Путин пишет на украинском языке, наконец-то заговорил на украинском – в этом есть ирония. А во-вторых, он перешел с "на Украине" на "в Украине". Потому что Путин последовательно жил "в Украине" до 2013 года, а когда началась агрессия, то перешел "на". Теперь видим обратный путь", – объяснил Грицак.

По его словам, все написанное в статье Путина "уже неоднократно повторялось российской пропагандой", а не российской наукой.

"Я не знаю ни одного хорошего академического российского историка, который бы работал на пропаганду Путина. Возможно, такие есть, просто я не знаю. Не думаю, что большинство российских историков подписались бы под этой статьей", – считает украинский историк.

Он предположил, что идея статьи Путина заключается в том, что "когда все более очевидным становится, что Россия теряет Украину, Россия начинает говорить "ласковым" языком".

"Что за этим последует? Мы не знаем. Для этого нужно время, чтобы увидеть. Одного дня маловато. Мне кажется, что так или иначе это сигнал очень тревожный. Будет агрессия. Вопрос только, будет это жесткая агрессия или мягкая, манипулятивно-пропагандистская", – подчеркнул Грицак.