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Статья Путина об Украине скучная, каждый раз такие материалы появлялись перед агрессией – историк Грицак

Статья Путина была опубликована 12 июля
Статья Путина была опубликована 12 июля
Фото: ЕРА

Статья президента РФ Владимира Путина об украинцах как "одном целом" с россиянами – скучная. Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 13 июля.

"Статья длинная, скучная и достаточно манипулятивная. Если оценивать ее с точки зрения уровня ловкости пропагандистских технологий, то он не очень высокий, что удивительно. [...] Но общая тенденция следующая: каждый раз материалы Путина по Украине появлялись перед агрессией. И я боюсь, что эта тенденция может быть и тут, хотя не знаю, что творится в голове Путина", – сказал он.

Из статьи понятно, что "Путин ни на миллиметр не изменил позицию по Украине", а историческую аргументацию главы Кремля "даже как-то неловко комментировать".

"Ошибки не очень очевидные, перекручивания очень сознательные. Начиная с "существования" древнерусского языка, которого не существовало, и древнерусской народности, которой тоже никогда не было. [...] Для меня важны два факта. Во-первых, Путин пишет на украинском языке, наконец-то заговорил на украинском – в этом есть ирония. А во-вторых, он перешел с "на Украине" на "в Украине". Потому что Путин последовательно жил "в Украине" до 2013 года, а когда началась агрессия, то перешел "на". Теперь видим обратный путь", – объяснил Грицак.

По его словам, все написанное в статье Путина "уже неоднократно повторялось российской пропагандой", а не российской наукой.

"Я не знаю ни одного хорошего академического российского историка, который бы работал на пропаганду Путина. Возможно, такие есть, просто я не знаю. Не думаю, что большинство российских историков подписались бы под этой статьей", – считает украинский историк.

Он предположил, что идея статьи Путина заключается в том, что "когда все более очевидным становится, что Россия теряет Украину, Россия начинает говорить "ласковым" языком".

"Что за этим последует? Мы не знаем. Для этого нужно время, чтобы увидеть. Одного дня маловато. Мне кажется, что так или иначе это сигнал очень тревожный. Будет агрессия. Вопрос только, будет это жесткая агрессия или мягкая, манипулятивно-пропагандистская", – подчеркнул Грицак.

Контекст:

12 июля на сайте президента России Владимира Путина на украинском и на русском языках была опубликована статья "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Ярослав Грицак, пропаганда, украинский язык, история, украинцы, президент, язык
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