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Яценюк: Статья Путина – пропаганда геббельсовского толка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яценюк: Совершенно очевидно, что конечная цель Путина захватить Украину
Яценюк: Совершенно очевидно, что конечная цель Путина – захватить Украину
Фото: пресс-служба Яценюка

Лучший путь для Украины, чтобы остановить президента России Владимира Путина, – быть объединенными с США и ЕС. Об этом 14 июля во время выступления на форуме Atlantic Council, посвященном проведению реформ в Украине, заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, сообщила его пресс-служба изданию "ГОРДОН".

"Наибольшее, чего надо бояться, – это сам страх. Не нужно бояться Путина", – считает экс-премьер.

Говоря о статье президента РФ "о единстве россиян и украинцев", Яценюк отметил, что она не имеет ничего общего с историческим подходом к Украине.

"Это путинская пропаганда геббельсовского толка. Совершенно очевидно, что конечная цель Путина – захватить Украину. Он никогда не изменит этот курс. Точка. И все в Европе, в Соединенных Штатах должны осознать: именно в этом миссия, в которую верит Путин", – заявил Яценюк.

По его словам, Путин хочет восстановить СССР под собственным управлением.

"Это может быть в совершенно иной форме. Но посмотрите, что делает Путин во всех уголках мира. Он захватил территорию Украины, незаконно аннексировал Крым, атаковал Грузию, послал своих военных и марионеток на Донбасс. Он является угрозой для всего свободного мира", – сказал бывший премьер Украины.

Он отметил, что статья Путина адресована не украинцам.

"Поскольку большинство украинцев ненавидят Путина, и это реальность. На сегодняшний день люди четко знают, что это агрессор и враг Украинского государства. Его месседж больше адресовался российской аудитории: "Посмотрите, вот в чем мой план, мой план – захватить Беларусь". Что он делает сейчас. План также – захватить Украину, если не сегодня, то завтра", – сказал Яценюк.

Он считает, что Путин никогда не изменит своего курса, а единственная возможность его сдержать – США, Европе и Украине быть едиными в позиции к РФ.

Контекст:

12 июля на сайте президента России на украинском и на русском языках была опубликована статья "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегментах Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, пропаганда, украинцы, реформа, Atlantic Council, Украинск
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