Яценюк: Статья Путина – пропаганда геббельсовского толка

"Наибольшее, чего надо бояться, – это сам страх. Не нужно бояться Путина", – считает экс-премьер.

Говоря о статье президента РФ "о единстве россиян и украинцев", Яценюк отметил, что она не имеет ничего общего с историческим подходом к Украине.

"Это путинская пропаганда геббельсовского толка. Совершенно очевидно, что конечная цель Путина – захватить Украину. Он никогда не изменит этот курс. Точка. И все в Европе, в Соединенных Штатах должны осознать: именно в этом миссия, в которую верит Путин", – заявил Яценюк.

По его словам, Путин хочет восстановить СССР под собственным управлением.

"Это может быть в совершенно иной форме. Но посмотрите, что делает Путин во всех уголках мира. Он захватил территорию Украины, незаконно аннексировал Крым, атаковал Грузию, послал своих военных и марионеток на Донбасс. Он является угрозой для всего свободного мира", – сказал бывший премьер Украины.

Он отметил, что статья Путина адресована не украинцам.

"Поскольку большинство украинцев ненавидят Путина, и это реальность. На сегодняшний день люди четко знают, что это агрессор и враг Украинского государства. Его месседж больше адресовался российской аудитории: "Посмотрите, вот в чем мой план, мой план – захватить Беларусь". Что он делает сейчас. План также – захватить Украину, если не сегодня, то завтра", – сказал Яценюк.

Он считает, что Путин никогда не изменит своего курса, а единственная возможность его сдержать – США, Европе и Украине быть едиными в позиции к РФ.