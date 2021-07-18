17 июля оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины 13 раз. ранены двое украинских военных – штаб ООС

С начала суток 18 июля среди украинских военных на Донбассе потерь не было Фото: EPA

"Вблизи Чермалыка противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного в Приазовье оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в штабе.

У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, отметили в пресс-центре.

"В направлении Старогнатовки вооруженные формирования Российской-Федерации применяли артиллерию калибра 122 мм. В районе поселка Пески враг трижды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А неподалеку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", – отметили в штабе.

В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа "Орлан 10".

По состоянию на 7.00 18 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

"Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра", – говорится в сообщении.

Украинские военные с начала суток не пострадали.