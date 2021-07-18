17 июля оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины 13 раз. ранены двое украинских военных – штаб ООС

"Вблизи Чермалыка противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного в Приазовье оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщили в штабе.
У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, отметили в пресс-центре.
"В направлении Старогнатовки вооруженные формирования Российской-Федерации применяли артиллерию калибра 122 мм. В районе поселка Пески враг трижды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А неподалеку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.
"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", – отметили в штабе.
В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа "Орлан 10".
По состоянию на 7.00 18 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня.
"Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра", – говорится в сообщении.
Украинские военные с начала суток не пострадали.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибли 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 – боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.