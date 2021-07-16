В Житомире может появиться патронный завод. США инвестируют в проект более $100 млн

"Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем $100 млн и высокотехнологичные технологии", – прокомментировал проект городской голова Сергей Сухомлин.

Инвестор выбирал между Львовом, Днепром и Житомиром, добавил он. Новый завод будет обеспечивать патронами Вооруженные силы Украины. Производство патронов не предусматривает их хранение в складских помещениях.

Горсовет уже дал согласие на изготовление технической документации по разделению земельного участка на улице Королева, 132, часть которого передадут Житомирскому патронному заводу.

На следующей сессии городского совета инвестор представит социальные программы и порядок трудоустройства с обязательной квотой для участников АТО и ООС, в том числе военных с инвалидностью, объяснил Сухомлин.