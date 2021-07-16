СБУ в Одесской и Запорожской областях выявила арсеналы со взрывчаткой, которую боевики "ЛДНР" готовили для диверсий

По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района боевики обустроили в 2014 году для проведения диверсий.

Из скрытого в лесополосе арсенала правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом почти три килограмма, 15 реактивных противотанковых гранат, 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН, 20 граммов гексогена; 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко от аэропорта Запорожье, выявили пластическое взрывчатое вещество весом 120 граммов, восемь взрывателей, детонирующий шнур, две реактивные противотанковые гранаты, три гранаты Ф-1 и РГД-5, девять магазинов к автоматическому оружию, почти 2000 патронов различного калибра.

Еще один тайник в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке почти в центре Мелитополя. Правоохранители изъяли 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД, почти 300 патронов калибра 5,45 мм.

Все средства поражения направлены на экспертизу.

Помимо этого, в Одесской области арсенал с оружием и боеприпасами обнаружили рядом с Киевским шоссе.

Правоохранители изъяли оттуда две реактивные противотанковые гранаты, семь гранат РГД и Ф-1, три гранаты для подствольного гранатомета и более 400 патронов различного калибра.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.