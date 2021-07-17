С начала суток оккупанты на Донбассе открывали огонь пять раз, ранен украинский военный – штаб ООС

"В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", – говорится в сообщении.

С начала суток 17 июля оккупанты открывали огонь пять раз.

"Вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного в Приазовье оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122 мм", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил пулевое ранение.

"Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести. На обстрелы противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", – сообщили в штабе.