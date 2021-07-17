Боевики на Донбассе семь раз стреляли по позициям ВСУ. Ранены двое украинских военных

Состояние одного из раненых медики оценили как средней тяжести, а другого – как удовлетворительное.
В районе села Чермалык боевики вели огонь из стрелкового оружия, а возле Водяного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также стреляли около Широкино и Павлополя. Оккупанты применяли минометы, а в направлении села Старогнатовка – артиллерию калибра 122 мм.
В районе поселка Пески позиции украинских военных обстреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. ВСУ открывали ответный огонь.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 – боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.