Боевики обстреляли украинский Нью-Йорк

"Около 19.30 российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не значит", – написал глава ОГА.
В результате артиллерийского удара повреждена крыша частного дома одного из местных жителей, поврежден гараж и хозяйственные постройки.
"Информации о пострадавших на данный момент нет", – уточнил Кириленко.
Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
По данным штаба ООС, Нью-Йорк обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм и 120 мм. Кроме того, 11 июля его обстреливали из гранатометов.
Верховная Рада решила переименовать Новгородское в Нью-Йорк 1 июля – это историческое название поселка.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибли 3901 гражданское лицо, около 4,2 тыс. украинских военных и примерно 5,8 тыс. – боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.