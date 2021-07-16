Боевики обстреляли украинский Нью-Йорк

"Около 19.30 российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не значит", – написал глава ОГА.

В результате артиллерийского удара повреждена крыша частного дома одного из местных жителей, поврежден гараж и хозяйственные постройки.

"Информации о пострадавших на данный момент нет", – уточнил Кириленко.

Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным штаба ООС, Нью-Йорк обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм и 120 мм. Кроме того, 11 июля его обстреливали из гранатометов.