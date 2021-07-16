Боевики держат на передовых позициях на Донбассе большое количество снайперов – украинская разведка

"Противник продолжает удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов, чтобы наносить потери личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать огонь в ответ", – говорится в сообщении.

При этом подготовка снайперов 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск проводится под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения вооруженных сил РФ.

Также, по данным украинской разведки, командование оккупационных войск скрыто размещает в ОРДЛО гаубицы и самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм, нарушая договоренности по отводу тяжелого вооружения.

В то же время российские оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.