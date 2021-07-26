25 июля на Донбассе боевики 11 раз нарушили перемирие, пострадали два украинских военнослужащих – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"25 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. [...] В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевое травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых – средней тяжести", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в воскресенье боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новозвановка (из БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Крымское (из автоматических станковых гранатометов), Нью-Йорк (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов), Причепиловка (трижды обстреливали из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Пивденное (из станковых противотанковых гранатометов).

В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе ООС.

В понедельник по состоянию на 7.00 боевики трижды открывали огонь в нарушение перемирия: возле Песок, Авдеевки и Причепиловки. Потерь среди украинских военных в понедельник нет.