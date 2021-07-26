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ВОЙНА В УКРАИНЕ

25 июля на Донбассе боевики 11 раз нарушили перемирие, пострадали два украинских военнослужащих – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В воскресенье, 25 июля, боевики на Донбассе 11 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом утром 26 июля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"25 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. [...] В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевое травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых – средней тяжести", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в воскресенье боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новозвановка (из БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Крымское (из автоматических станковых гранатометов), Нью-Йорк (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов), Причепиловка (трижды обстреливали из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Пивденное (из станковых противотанковых гранатометов).

В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе ООС.

В понедельник по состоянию на 7.00 боевики трижды открывали огонь в нарушение перемирия: возле Песок, Авдеевки и Причепиловки. Потерь среди украинских военных в понедельник нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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