Бутусов об эскалации на Донбассе: Российские войска выпустили не менее 25 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм

"По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов калибра 122–152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком. В результате обстрела одна военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), трое военнослужащих получили легкие ранения, трое получили баротравмы от близких разрывов", – отметил журналист.
По его словам, оккупанты корректировали обстрел с российского беспилотника.
"В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовые машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях. Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели во избежание попаданий по домам мирных жителей", – подчеркнул Бутусов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.