Бутусов об эскалации на Донбассе: Российские войска выпустили не менее 25 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм

"По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов калибра 122–152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком. В результате обстрела одна военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), трое военнослужащих получили легкие ранения, трое получили баротравмы от близких разрывов", – отметил журналист.

По его словам, оккупанты корректировали обстрел с российского беспилотника.

"В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовые машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях. Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели во избежание попаданий по домам мирных жителей", – подчеркнул Бутусов.