ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов об эскалации на Донбассе: Российские войска выпустили не менее 25 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Бутусова, оккупанты корректировали обстрел с российского беспилотника
По словам Бутусова, оккупанты корректировали обстрел с российского беспилотника
Фото: Oleksandr Prokopenko / Facebook

Российские войска 26 июля во время обстрела командного пункта 13-го батальона 58-й механизированной бригады ВСУ в районе оккупированного Донецка использовали артиллерийское вооружение крупного калибра. Об этом в Facebook сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов калибра 122–152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком. В результате обстрела одна военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), трое военнослужащих получили легкие ранения, трое получили баротравмы от близких разрывов", – отметил журналист.

По его словам, оккупанты корректировали обстрел с российского беспилотника.

"В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовые машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях. Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели во избежание попаданий по домам мирных жителей", – подчеркнул Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6069176786455900

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, военные, Юрий Бутусов, боевики, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война на Донбассе, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
  Рассыпчатый рис. Рецепт
  Рассыпчатый рис. Рецепт
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS