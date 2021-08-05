Суд приговорил боевика "ДНР" к 10 годам тюрьмы

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

"Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений", – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что контрразведка задержала мужчину в мае 2021 года на линии разграничения.

"Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины", – отметили в пресс-центре.

Приговор вступил в законную силу.