Суд приговорил боевика "ДНР" к 10 годам тюрьмы

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
"Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений", – говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что контрразведка задержала мужчину в мае 2021 года на линии разграничения.
"Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины", – отметили в пресс-центре.
Приговор вступил в законную силу.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.