Боевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении за пытки украинских военных, которых захватили в плен возле Иловайска

По данным следствия, гражданин Украины, будучи участником террористической организации "ДНР", выполнял задания ее главарей.

Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015-го жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, сообщили прокуроры.

Украинские военные были захвачены в плен подразделениями вооруженных сил РФ в ходе боевых действий 24–25 августа 2015 года в районе Иловайска Донецкой области.

"Он применял пытки в отношении украинских воинов, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания, а также длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания", – заключили в Офисе генпрокурора.