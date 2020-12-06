Хомчак: Мне россияне предложили: "Давайте мы выпустим из Иловайска военных, оставьте нам добровольцев". Я ответил: "Такого не будет"

Во время Иловайского котла в 2014 году россияне передавали украинским военным несколько предложений, однако все они были отвергнуты. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

Историю трагедии в Иловайске нужно разделить на три периода: когда заходили в город, когда вели боевые действия в самом городе и около него, и когда выходили оттуда. В украинском обществе в основном говорят о выходе. Об этом в интервью изданию "Факты", обнародованном 5 декабря, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

Комментируя свое высказывание о том, что "генералы, которые лично не убивали, не должны сидеть в тюрьме", Хочак сказал: "Да, я так считаю. Все в истории повторяется. Чтобы наступила революционная ситуация 1917 года, должны быть созданы соответствующие условия. Когда они появились, "Аврора" дала залп и матросы ринулись в Смольный. До этого была выполнена на отлично первая задача – убита вера подчиненных в своих командиров. Офицеры – никто, зато мы… Сегодня происходит то же самое. Подорвать авторитет командиров несложно".

Он высказал мнение, что украинская армия на востоке Украины удивила весь мир, и россиян в первую очередь.

"Они знали, что армию в нашей стране давно уничтожили, осталось что-то непонятное. Никто не ожидал, что мы выстоим. Мне россияне предложили: "О'кей, давайте мы выпустим из Иловайска военных, оставьте нам добровольцев"... Мне это передали. Потому что добровольцы были и остаются для россиян кошмаром. Я ответил: "Такого не будет". Потом передали второе предложение: "Оставляйте все – оружие, технику, и мы вас выпустим". Хотя, учитывая то, что произошло потом, не уверен, что мы вышли бы, нас там, наверное, всех бы положили. Мы не согласились на эти условия", – отметил Хомчак.

Он рассказал, что в тот момент у его подразделения было два пленных российских десантника – контрактники из 31-й отдельной ульяновской десантно-штурмовой бригады.

"Их почему-то очень искали россияне. В итоге договорились, что на выходе в Старобешево или в Катериновку, то есть на территорию, подконтрольную нам, мы их отдадим. До этого мне предлагали отправить их в Киев, как до этого поступили с "заблудившимися" псковскими десантниками. Я отказался: "Они будут с нами. Это единственная гарантия, чтобы мы сможем вывести войска. Я должен цепляться за нее". Но россияне не выполнили свое обещание дать нам выйти по зеленому коридору. Все знают, что они там устроили. Однако скажу, что и у российских войск были огромные потери", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что у украинских военных в Иловайске выбор был невелик.

"По нам день и ночь лупили, у нас закончились вода и продукты. Чтобы вы понимали, когда я вышел оттуда, от меня осталась лишь половина. Но самое страшное не это. Страшнее всего то, что невозможно было вывезти раненых, поскольку мы находились в окружении. Им оказывали первую помощь, но этого было недостаточно, они умирали на глазах побратимов. А я как командир был бессилен. Каждый тогда думал, что лучше быть убитым сразу, чем потом умирать в муках. Все видели, что есть только один выход. Так складывалась обстановка. Это не в кожаных креслах сидеть за чашкой кофе. Мне нужно было принимать решение. Меня можно сегодня в чем угодно обвинять, можно фантазировать, рассказывать о каких-то вариантах. Но ко мне туда никто не пришел с предложениями", – добавил Хомчак.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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