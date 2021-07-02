Переподчинение "департамента войны" в Офисе генпрокурора может быть связано с Иловайской трагедией – адвокат

По его словам, дело о произошедшем в Иловайске в августе 2014 года "по определенным политическим причинам" к годовщине трагедии "суется в суд Венедиктовой", хотя дело не готово.

Адвокат утверждает, что в материалах расследования присутствуют "левые" экспертизы, сделанные еще при бывшем главном военном прокуроре Украины Анатолии Матиосе.

Тытыч считает, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, у которого забрали руководство "департаментом войны", не допустил бы передачи в суд не готового расследования об Иловайской трагедии.

Второй причиной, из-за которой, по его мнению, следует обратить внимание на переподчинение "департамента войны", является желание, чтобы не начала повторятся практика предшественников президента Владимира Зеленского и генпрокурора Венедиктовой, "которые под даты, какие-то политические моменты использовали уголовные производства".

"Это недопустимо", – подчеркнул Тытыч.