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ПОЛИТИКА

Переподчинение "департамента войны" в Офисе генпрокурора может быть связано с Иловайской трагедией – адвокат

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Тытыч предполагает, что передачу дела в суд ускоряет генпрокурор
Тытыч предполагает, что передачу дела в суд ускоряет генпрокурор
Фото: Віталій Титич / Facebook

Переподчинение департамента Офиса генпрокурора (ОГП), занимающегося надзором за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, может быть связано с желанием генпрокурора Ирины Венедиктовой быстрее передать в суд материалы Иловайской трагедии. Об этом 2 июля заявил журналистам адвокат Виталий Тытыч, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, дело о произошедшем в Иловайске в августе 2014 года "по определенным политическим причинам" к годовщине трагедии "суется в суд Венедиктовой", хотя дело не готово.

Адвокат утверждает, что в материалах расследования присутствуют "левые" экспертизы, сделанные еще при бывшем главном военном прокуроре Украины Анатолии Матиосе.

Тытыч считает, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, у которого забрали руководство "департаментом войны", не допустил бы передачи в суд не готового расследования об Иловайской трагедии.

Второй причиной, из-за которой, по его мнению, следует обратить внимание на переподчинение "департамента войны", является желание, чтобы не начала повторятся практика предшественников президента Владимира Зеленского и генпрокурора Венедиктовой, "которые под даты, какие-то политические моменты использовали уголовные производства".

"Это недопустимо", – подчеркнул Тытыч.

Контекст:

30 июня этот департамент забрали из подчинения у Мамедова и передали другому заместителю главы ОГП – Максиму Якубовскому. 1 июля его передали под руководство Венедиктовой. Правозащитники просили вернуть его назад.

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора. Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче "департамента войны" от Мамедова Якубовскому критиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

1 июня Якубовский подписал приказ о лишении Мамедова доступа к гостайне.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедииПо данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

Теги: следствие, Иловайск, экспертиза, расследование, война в Украине, война на Донбассе, трагедия, Виталий Тытыч, адвокат, Гюндуз Мамедов, суд, Ирина Венедиктова
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