Правозащитники просят посольства рекомендовать, чтобы Венедиктова вернула Мамедову "департамент войны" в Офисе генпрокурора

Коллективное обращение опубликовал центр прав человека ZMINA 1 июля.

30 июня этот департамент забрали из подчинения у замгенпрокурора Гюндуза Мамедова и передали другому заместителю главы ОГП – Максиму Якубовскому. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова забрала его под свое руководство.

Авторы документа выразили обеспокоенность действиями Венедиктовой. Решение о переподчинении департамента – необоснованное, такие действия сведут на нет все достижения в расследовании преступлений, совершенных в ходе войны на Донбассе, считают они.

"Расследование и преследование тяжких международных преступлений требует специальных навыков и знаний, иной инфраструктуры и законодательной базы – совершенно иного подхода, чем тот, который используется для преследования обычных преступлений. Это изменение, которое Мамедов активно продвигает своей самоотверженной работой с 2016 года, сначала – в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя, а с октября 2019 года – на центральном уровне в Офисе генерального прокурора", – подчеркивается в обращении.

Инициативы Мамедова внесли существенный вклад в развитие передовой практики преследования за тяжкие преступления на национальном уровне, считают авторы письма. Прокуроры "департамента войны" нуждаются в поддержке, им необходимо развивать знания и навыки применения международных правовых стандартов, отмечается в документе.

Решение Венедиктовой ошеломляет, добавили правозащитники.

"Никто из них [прокуроров], включая самого генерального прокурора, не обладает соответствующими знаниями, опытом или даже концептуальным пониманием вышеизложенного. Поэтому ее мотивы неясны. Однако ясно то, что назначение кого-то для руководства этой работой в отсутствие необходимых знаний и опыта окажет губительное воздействие на все позитивные разработки и планы и поставит крест на любых надеждах на справедливость для жертв тяжких преступлений", – пишут авторы обращения.

Они изложили свою просьбу к послам и международным организациям:

рекомендовать Венедиктовой отменить решение о переподчинении "департамента войны" и вернуть его под контроль Мамедова, воздержаться от "дальнейших попыток" подорвать усилия, направленные на обеспечение правосудия и ответственности за тяжкие международные преступления, совершенные во время вооруженного конфликта в Украине;

рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить независимость прокуроров из "департамента войны" и самого Мамедова.

Подписали обращение порядка 20 организаций и правозащитников, среди них – адвокаты семей Небесной сотни Евгения Закревская и Виталий Тытыч, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, центр прав человека ZMINA, "Донбасс SOS", Крым ЅОЅ", DEJURE Foundation.