Венедиктова забрала под свое руководство "департамент войны" Офиса генпрокурора

Соответствующий приказ (.docx) от 30 июня 2021 года (об изменениях приказа от 23 сентября 2020 года (.docx), подписанный Якубовским, опубликован на сайте ОГП.

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны.

Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче "департамента войны" от Мамедова Якубовскому раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют "неоднозначным пророссийским политиком". Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.