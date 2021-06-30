У замгенпрокурора Украины Мамедова забрали "департамент войны" и отдали связанному с Медведчуком чиновнику

"Сегодня департамент подчинили Максиму Якубовскому, заместителю [генпрокурора Ирины] Венедиктовой, который курирует военную прокуратуру".

Она отметила, что Якубовский никакого опыта в расследовании военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права не имеет. Никакой предварительной работы о сохранении институциональной памяти и контакта с ключевыми организациями проведено не было, добавила журналист.

"То есть департамент после войны вернули в темные времена [бывшего военного прокурора Анатолия] Матиоса и полного хаоса, когда военные преступления, преступления против нацбезопасности – все в кучу в братские могилы производств, когда что-то разобрать практически невозможно", – пишет Решетилова.

Назначение Якубовского в Офис генпрокурора сопровождалось скандалом. По данным расследования Prosud, с 2011-го по 2013 год он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом президента России Владимира Путина и депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

В сентябре 2020 года ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали его увольнения. По их словам, организацию "Правовое государство", где работал Якубовский, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.