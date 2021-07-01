Правозащитники раскритиковали передачу "департамента войны" от Мамедова Якубовскому, которого называют "человеком Медведчука"

Кадровые изменения в Офисе генпрокурора могут уничтожить важный для Украины департамент, опасаются правозащитники Фото: radiosvoboda.org

Генпрокурор Ирина Венедиктова передала руководство департаментом от замгенпрокурора Гюндуза Мамедова другому своему заместителю Максиму Якубовскому.

Независимая деятельность этого департамента стратегически важна для Украины, подчеркивают правозащитники. Это важнейший фронт правовой войны с РФ, поскольку речь идет о производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе.

Правозащитники отмечают, что благодаря Мамедову в этих производствах был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

В частности, за последние девять месяцев департамент разработал стратегию расследования военных преступлений на Донбассе. Это позволило полностью исследовать связь между событиями 2014 года в Крыму и событиями на Донбассе. Департамент также начал подготовку доказательной базы для передачи дел в Международный уголовный суд, где в 2020 году уже очень положительно отзывались о помощи, которую власти Украины оказали в его предварительном расследовании по преступлениям на оккупированных территориях.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют "неоднозначным пророссийским политиком".

Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.

Отмечается, что правозащитники уже выражали обеспокоенность по поводу давления на "военный департамент" и опасались, что само существование ведомства и роль Мамедова в нем находятся под угрозой. "Какими бы ни были причины такого давления, единственная сторона, которая должна выиграть от разрушения военного ведомства Украины, – это государство-агрессор, Российская Федерация", – подчеркивается в заявлении.