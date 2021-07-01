Заместитель Венедиктовой, которого связывают с Медведчуком, подписал приказ о прекращении доступа Мамедова к гостайне – Решетилова

Об этом журналист и волонтер Ольга Решетилова сообщила в Facebook.

"Если вы думаете, что треш вокруг "департамента войны" в Офисе генерального прокурора закончился тем, что Венедиктова сначала передала департамент Якубовскому, а потом забрала у Якубовского и отдала себе, то нет. Сегодня Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова. Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова", – написала она.

Решетилова добавила, что ей посоветовали искать причины происходящего в приближающихся датах: 17 июля – очередная годовщина катастрофы MH17 (17 июня в Окружном суде Гааги, который рассматривает дело о крушении рейса, закончился очередной этап слушаний).

Мамедов возглавляет следственную группу от Украины в международной следственной группе по расследованию крушения Boeing, напомнила журналист.

"И его роль в процессе расследования по МН17, мягко говоря, чрезвычайно важна. Мое очень обоснованное подозрение в том, что кому-то очень не нравится активность Украины вокруг этого расследования. Поэтому правдами и неправдами эту активность нужно снизить. Сознательно это делают Венедиктова и Якубовский? Сомневаюсь. Скорее, слепо выполняют чьи-то указания. Как бы там ни было, ситуация чрезвычайно угрожающая", – добавила она.