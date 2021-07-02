Переподчинение "департамента войны" в Офисе генпрокурора похоже на внутреннюю люстрацию – правозащитник

"Это не первая уже попытка лишить руководства со стороны Мамедова именно этим подразделением, и это является угрозой для тех рабочих отношений, рабочих контактов, которые у нас на сегодняшний день наработаны. [...] Изменение происходит без какой-либо коммуникации, без какого-то объяснения, и это выглядит как определенная внутренняя люстрация, которая нам кажется [...] непонятной", – сказал он.
По словам правозащитника, "возникают подозрения, что это может быть скрытая на уровне Офиса генпрокурора политика замены, изменения или, наоборот, прекращения эффективной работы этого департамента".
"Просим и требуем, чтобы у нас произошел контакт с разъяснением ситуации", – заявил Павличенко.
Он отметил, что "департамент войны" при кураторстве Мамедова эффективно работал и являлся механизмом, "который систематизировал нарушения, обеспечивал работу государственных органов и использовал работу правозащитных организаций, наработки по документированию".
"Этот механизм [...] на сегодняшний день подвергается риску", – считает правозащитник.
30 июня этот департамент забрали из подчинения у Мамедова и передали другому заместителю главы ОГП – Максиму Якубовскому. 1 июля его передали под руководство Венедиктовой. Правозащитники просили вернуть его назад.
Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.
Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.
Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.
Решение Венедиктовой о передаче "департамента войны" от Мамедова Якубовскому критиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.
1 июня Якубовский подписал приказ о лишении Мамедова доступа к гостайне.
В то же время Якубовского связывают с попавшим под санкции в Украине нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют "неоднозначным пророссийским политиком". Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.