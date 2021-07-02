Переподчинение "департамента войны" в Офисе генпрокурора похоже на внутреннюю люстрацию – правозащитник

Документы о переподчинении были подписаны в ОГП 31 июня и 1 июля Фото: radiosvoboda.org

"Это не первая уже попытка лишить руководства со стороны Мамедова именно этим подразделением, и это является угрозой для тех рабочих отношений, рабочих контактов, которые у нас на сегодняшний день наработаны. [...] Изменение происходит без какой-либо коммуникации, без какого-то объяснения, и это выглядит как определенная внутренняя люстрация, которая нам кажется [...] непонятной", – сказал он.

По словам правозащитника, "возникают подозрения, что это может быть скрытая на уровне Офиса генпрокурора политика замены, изменения или, наоборот, прекращения эффективной работы этого департамента".

"Просим и требуем, чтобы у нас произошел контакт с разъяснением ситуации", – заявил Павличенко.

Он отметил, что "департамент войны" при кураторстве Мамедова эффективно работал и являлся механизмом, "который систематизировал нарушения, обеспечивал работу государственных органов и использовал работу правозащитных организаций, наработки по документированию".

"Этот механизм [...] на сегодняшний день подвергается риску", – считает правозащитник.