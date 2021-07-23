Зеленский ввел санкции против "представительств властей" Крыма и террористов "ДНР" во Франции

Так называемый основатель "центра "ДНР" во Франции" Жераль-Юбер Файяр проходил по обвинению в сутенерстве Фото: svoboda.org

В санкционный список попала неприбыльная организация "Официальный репрезентационный центр "ДНР" во Франции", неприбыльная организация "Ассоциация представительство "ДНР" во Франции", а также третья неприбыльная организация под названием "Ассоциация Франция – Крым".

В Украине будут заблокированы активы организаций, они не смогут вывести капиталы за пределы страны. Кроме этого, указ приостанавливает исполнение экономических и финансовых обязательств. Санкции ввели на три года.

Указанным организациям прекратят предоставлять телекоммуникационные услуги, запретят использовать телекоммуникационные сети общего пользования, передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности.

Под украинские санкции попали так называемый основатель "Официального репрезентационного центра "ДНР" во Франции" Жераль-Юбер Фаяр и Неан Кристель, сотрудница "Международного пресс-центра Doni", проживающая в Донецке.

Активы этих лиц заблокируют на территории Украины. Им запретят выводить капитал за пределы страны и приостановят исполнение экономических и финансовых обязательств. Санкции против них будут действовать три года.