СНБО усилит контроль за выдачей лицензий на добычу почти 140 видов полезных ископаемых

"Определены 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем нашего государства. Со стороны государства будут более тщательно выдаваться лицензии [на добычу полезных ископаемых]. Например, лицензии у компаний на добычу меди есть, но ни один килограмм меди в нашей стране не добывается", – отметил Данилов.
Эта инициатива поможет понять, где находятся недра, кто ими пользуется и сколько платит в бюджет, сообщил секретарь СНБО.
"Все это будет упорядочено", – добавил он.
Верховная Рада Украины 15 июля усилила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.
Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Один из блоков изменений предполагал повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых.