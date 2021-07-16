СНБО усилит контроль за выдачей лицензий на добычу почти 140 видов полезных ископаемых

В СНБО уверены, что контроль поможет понять, кто пользуются украинскими недрами Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Определены 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем нашего государства. Со стороны государства будут более тщательно выдаваться лицензии [на добычу полезных ископаемых]. Например, лицензии у компаний на добычу меди есть, но ни один килограмм меди в нашей стране не добывается", – отметил Данилов.

Эта инициатива поможет понять, где находятся недра, кто ими пользуется и сколько платит в бюджет, сообщил секретарь СНБО.

"Все это будет упорядочено", – добавил он.