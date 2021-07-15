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Рада усилила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

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Рада приняла закон 15 июля
Рада приняла закон 15 июля
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 15 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых".

Проект закона был внесен в парламент 2 июня 2020 года, в первом чтении Рада поддержала его 4 ноября.

Закон вносит изменения в ст. 240 Уголовного кодекса Украины, дополняя ее нормами об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, вводит ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, а также увеличивает штрафы. Авторы отмечают, что ответственность касается как физических, так и юридических лиц.

Согласно закону, нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере (стоимость превышает 510 грн) наказываются штрафом от 500  до 800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 – 13 600 грн) либо лишением или ограничением свободы на срок до двух лет.

Если полезные ископаемые незаконно добывались в крупном размере (1700 грн и больше), штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. (51 тыс. – 85 тыс. грн) либо лишение или ограничение свободы на срок до трех лет.

Самовольное пользование недрами, заключение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, влекут за собой штраф для граждан – от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 – 3400 грн) и на должностных лиц  от 200  до 500 необлагаемых минимумов (3400 – 8500 грн).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, штраф
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