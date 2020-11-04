ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Депутаты Рады сделали шаг к усилению ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект, усиливающий наказание за незаконную добычу полезных ископаемых. Минимальный денежный штраф предлагается вести от 8500 до 13600 гривен, или до трех лет лишения свободы.

За незаконную добычу полезных ископаемых можно получить тюремный срок
За незаконную добычу полезных ископаемых можно получить тюремный срок
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины усилила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых, приняв за основу законопроект №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых". За него проголосовали 283 парламентария, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно тексту законопроекта, нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды и незаконная добыча полезных ископаемых местного значения наказываются штрафом от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть штраф составит от 8500 до 13600 гривен). Также предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в крупном размере или полезных ископаемых общегосударственного значения полагается штраф от 1,5 до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 25500 до 34 000 грн) или ограничение свободы до пяти лет.

Добыча полезных ископаемых на территориях природно-заповедного фонда, а также незаконная добыча полезных ископаемых в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией добытого и орудий добычи.

Если группа лиц вела добычу ископаемых и в результате этого случился  поджог, взрыв или другое происшествие, повлекшее гибель людей или ранения, за это полагается лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагают уполномочить рассчитывать размер причиненных убытков и предъявлять претензии по их возмещению в результате самовольного пользования недрами.

Самовольное пользование недрами, совершение сделок, нарушающие право собственности на недра, влекут за собой штраф для граждан от 1700 до 2210 грн, а для должностных лиц от 2 210 до 17 000 грн.

Незаконная добыча полезных ископаемых признается в крупном размере, если стоимость добытых ископаемых в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. В особо крупном – если их стоимость превышает необлагаемый минимум  шестьсот и более раз, объясняется в примечании к законопроекту. 

Теги: Верховная Рада, убытки, геология, происшествия, конфискация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Накануне свадьбы Стефани заключила брачный контракт – СМИ
Накануне свадьбы Стефани заключила брачный контракт – СМИ
Ефремов требует от родственников погибшего Захарова возврата денег
Ефремов требует от родственников погибшего Захарова возврата денег
Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова
Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова
52-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" родила дочь
52-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" родила дочь
"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет". Брежнева обнародовала фото с отцом
"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет". Брежнева обнародовала фото с отцом
Мика Ньютон рассказала, чем занимается ее муж-американец
Мика Ньютон рассказала, чем занимается ее муж-американец
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
51-летняя Лопес надела свадебное платье
51-летняя Лопес надела свадебное платье
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS