Депутаты Рады сделали шаг к усилению ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект, усиливающий наказание за незаконную добычу полезных ископаемых. Минимальный денежный штраф предлагается вести от 8500 до 13600 гривен, или до трех лет лишения свободы.

Верховная Рада Украины усилила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых, приняв за основу законопроект №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых". За него проголосовали 283 парламентария, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно тексту законопроекта, нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды и незаконная добыча полезных ископаемых местного значения наказываются штрафом от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть штраф составит от 8500 до 13600 гривен). Также предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в крупном размере или полезных ископаемых общегосударственного значения полагается штраф от 1,5 до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 25500 до 34 000 грн) или ограничение свободы до пяти лет.

Добыча полезных ископаемых на территориях природно-заповедного фонда, а также незаконная добыча полезных ископаемых в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией добытого и орудий добычи.

Если группа лиц вела добычу ископаемых и в результате этого случился поджог, взрыв или другое происшествие, повлекшее гибель людей или ранения, за это полагается лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагают уполномочить рассчитывать размер причиненных убытков и предъявлять претензии по их возмещению в результате самовольного пользования недрами.

Самовольное пользование недрами, совершение сделок, нарушающие право собственности на недра, влекут за собой штраф для граждан от 1700 до 2210 грн, а для должностных лиц от 2 210 до 17 000 грн.

Незаконная добыча полезных ископаемых признается в крупном размере, если стоимость добытых ископаемых в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. В особо крупном – если их стоимость превышает необлагаемый минимум шестьсот и более раз, объясняется в примечании к законопроекту.