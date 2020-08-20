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Госгеонедр может присоединиться к проекту строительства новой кольцевой дороги вокруг Киева

После консультаций с "Укравтодором" Государственная служба геологии и недр уже подготовила 79 участков полезных ископаемых, которые могут использоваться в дорожном строительстве и находятся вблизи основных текущих проектов, сообщил глава ведомства Роман Опимах.

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Роман Опимах: Мы выбрали четыре пять областей Левобережной Украины, где "Укравтодор" отметил, что есть недостаток сырья
Роман Опимах: Мы выбрали четыре – пять областей Левобережной Украины, где "Укравтодор" отметил, что есть недостаток сырья
Фото: Державна служба геології та надр України / Facebook

Государственная служба геологии и недр может присоединиться к реализации проекта новой кольцевой дороги вокруг Киева и подготовить расположенные рядом участки полезных ископаемых, используемых в дорожном строительстве. Об этом сообщил глава службы Роман Опимах в эфире телеканала "Украина 24".

"Вы упомянули проект кольцевой дороги, недавно проект был представлен. Когда мы получим четкие координаты, где это будет, мы попробуем подготовить участки, предложить их рынку", – отметил глава службы.

Сейчас Госгеонедр после консультаций с "Укравтодором" уже подготовила 79 участков полезных ископаемых, которые могут использоваться в дорожном строительстве и находятся вблизи основных текущих проектов "Укравтодора".

"Мы выбрали четыре – пять областей Левобережной Украины, где нам "Укравтодор" отметил, что здесь у нас особенно есть недостаток сырья, везут из других областей", – добавил Опимах.

По его словам, это позволит оптимизировать логистику доставки строительных материалов в ходе реализации национального проекта ремонта и строительства дорог. Опимах подчеркнул, что подготовленные службой участки предложены всем участникам рынка и каждый желающий может инициировать проведение электронного аукциона по их продаже.

Глава Госгеонедр в начале августа представил пакет реформ по новым правилам для недропользователей. В частности, реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", а также введение рассрочки платежей за предоставление спецразрешений и свободное обращение спецразрешений.

Депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка, писал "Главком".

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили. По его словам, эти изменения готовятся руководством Госгеонедр вместе с экспертами совета реформ.

Теги: Укравтодор, Госгеонедр, Роман Опимах
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