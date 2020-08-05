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Глава Госгеонедр озвучил приоритеты развития отрасли

В Украине необходимо повысить привлекательность отрасли недропользования, а также обеспечить участникам этого рынка предсказуемость, заявил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

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Опимах: Целью обновления закона является улучшение инвестиционного климата
Опимах: Целью обновления закона является улучшение инвестиционного климата
Фото: Roman Opimakh / Facebook

Государственная служба геологии и недр работает над повышением инвестиционной привлекательности отрасли недропользования. Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook.

По его словам, Госгеонедр работает над подготовкой изменений в Кодекс о недрах с целью улучшения инвестиционного климата в стране. Проект изменений будет подготовлен в течение двух ближайших месяцев.

"Целью обновления закона является улучшение инвестиционного климата, в частности повышение привлекательности отрасли недропользования, а также предсказуемость для игроков рынка", – отметил Опимах.

По его мнению, изменения в Кодекс о недрах должны обеспечить снижение коррупционных рисков в области и приближения законодательных норм в лучших мировых практик. В частности, они должны предусматривать либерализацию обращения спецразрешений, упрощение доступа к геологической информации, определение исчерпывающего перечня оснований для приостановления и аннулирования специальных разрешений, перечня стратегических и критических полезных ископаемых, переход к оценке запасов и ресурсов по международным стандартам, облегчение доступа к местным полезных ископаемых.

"Был определен план работы: в течение месяца будут выставлены приоритеты нового документа с учетом предыдущих наработок и сформированы рабочие группы по его написанию. Через месяц запланировано повторное обсуждение целостного документа, а через два месяца будет представлена согласованная позиция Европейской комиссии", – сообщил Опимах.

https://www.facebook.com/roman.opimakh/posts/1619085678267211

Депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка, писал "Главком".

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Саакашвили. По его словам, эти изменения готовятся руководством Госгеонедр вместе с экспертами Совета реформ.

Теги: инвестиции, законодательство, Госгеонедр, реформа, Роман Опимах
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