Глава Госгеонедр озвучил приоритеты развития отрасли

В Украине необходимо повысить привлекательность отрасли недропользования, а также обеспечить участникам этого рынка предсказуемость, заявил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Государственная служба геологии и недр работает над повышением инвестиционной привлекательности отрасли недропользования. Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook.

По его словам, Госгеонедр работает над подготовкой изменений в Кодекс о недрах с целью улучшения инвестиционного климата в стране. Проект изменений будет подготовлен в течение двух ближайших месяцев.

"Целью обновления закона является улучшение инвестиционного климата, в частности повышение привлекательности отрасли недропользования, а также предсказуемость для игроков рынка", – отметил Опимах.

По его мнению, изменения в Кодекс о недрах должны обеспечить снижение коррупционных рисков в области и приближения законодательных норм в лучших мировых практик. В частности, они должны предусматривать либерализацию обращения спецразрешений, упрощение доступа к геологической информации, определение исчерпывающего перечня оснований для приостановления и аннулирования специальных разрешений, перечня стратегических и критических полезных ископаемых, переход к оценке запасов и ресурсов по международным стандартам, облегчение доступа к местным полезных ископаемых.

"Был определен план работы: в течение месяца будут выставлены приоритеты нового документа с учетом предыдущих наработок и сформированы рабочие группы по его написанию. Через месяц запланировано повторное обсуждение целостного документа, а через два месяца будет представлена согласованная позиция Европейской комиссии", – сообщил Опимах.

Депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка, писал "Главком".

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Саакашвили. По его словам, эти изменения готовятся руководством Госгеонедр вместе с экспертами Совета реформ.