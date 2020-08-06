Госгеонедр готовит три месторождения золота для внесения в Инвестиционный атлас – Опимах

Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр, заявил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Госгеонедра готовит несколько золоторудных участков для электронного аукциона, заявил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook.

По его словам, золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тыс. тонн. В частности, в Карпатах запасы золота составляют 55 тонн, общие прогнозные ресурсы Донбасса – 400 тонн, а прогнозные ресурсы Украинского щита – 2400 тонн. Однако добыча золота в Украине практически не ведется, в частности, из-за необходимости значительного объема инвестиций в железорудные объекты.

"Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота. На украинских золоторудных объектах с запасами золота 30–40 тонн (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн", – написал Опимах.

По его мнению, несмотря на рост цен на золото на мировом рынке, добыча этого металла в Украине сегодня может заинтересовать инвесторов.

"Мы постоянно работаем над увеличением инвестиционных предложений. В частности, готовим три месторождения с залежами руд золота для внесения в Инвестиционный атлас недропользователя. Также недавно в Службу поступило заявление о выставлении одного участка на е-аукцион. Сейчас оно находится на согласовании в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов", – сообщил глава ведомства.

Опимах также сообщал, что Украина способна удовлетворить 100% потребности в топливе для АЭС за счет собственного урана.

Депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка, писал "Главком".

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Саакашвили. По его словам, эти изменения готовятся руководством Госгеонедр вместе с экспертами Совета реформ.