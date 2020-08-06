ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Госгеонедр готовит три месторождения золота для внесения в Инвестиционный атлас – Опимах

Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр, заявил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Опимах: На украинских золоторудных объектах с запасами золота 30 40 тонн необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн
Опимах: На украинских золоторудных объектах с запасами золота 30–40 тонн необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн
Фото: Roman Opimakh / Facebook

Госгеонедра готовит несколько золоторудных участков для электронного аукциона, заявил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook.

По его словам, золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тыс. тонн. В частности, в Карпатах запасы золота составляют 55 тонн, общие прогнозные ресурсы Донбасса – 400 тонн, а прогнозные ресурсы Украинского щита – 2400 тонн. Однако добыча золота в Украине практически не ведется, в частности, из-за необходимости значительного объема инвестиций в железорудные объекты.

"Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота. На украинских золоторудных объектах с запасами золота 30–40 тонн (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн", – написал Опимах.

По его мнению, несмотря на рост цен на золото на мировом рынке, добыча этого металла в Украине сегодня может заинтересовать инвесторов.

"Мы постоянно работаем над увеличением инвестиционных предложений. В частности, готовим три месторождения с залежами руд золота для внесения в Инвестиционный атлас недропользователя. Также недавно в Службу поступило заявление о выставлении одного участка на е-аукцион. Сейчас оно находится на согласовании в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов", – сообщил глава ведомства.

https://www.facebook.com/roman.opimakh/posts/1620778818097897

Опимах также сообщал, что Украина способна удовлетворить 100% потребности в топливе для АЭС за счет собственного урана.

Депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка, писал "Главком".

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Саакашвили. По его словам, эти изменения готовятся руководством Госгеонедр вместе с экспертами Совета реформ.

Теги: инвестиции, золото, Карпаты, аукцион, геология, Госгеонедр, Роман Опимах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS