Цена на золото выросла, побив рекорд 2011 года

В условиях, когда центробанки снижают процентные ставки и заливают рынки новыми деньгами, инвесторы стали искать надежные варианты вложения. Об этом пишет LB.ua.

С начала года цена золота увеличилась на 27% Фото: depositphotos.com

Цены на золото приблизились к отметке $2 тыс. за тройскую унцию, побив рекорд 2011 года, когда экономика восстанавливалась после мирового финансового кризиса и также были риски инфляции. Об этом 29 июля пишет LB.ua.

Цена на золото 28 июля достигла отметки $1981, это примерно на $60 выше предыдущих рекордов, установленных в 2011 году. Девять лет назад пиковые цены продержались недолго, в период между 2013-м и 2019 годом стоимость золота оставалась относительно стабильной, отмечает издание.

"Ситуация начала меняться в прошлом году, когда цены поползли вверх из-за замедления темпов роста глобальной экономики и торговой войны между США и Китаем. Затем – увеличение напряжения из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. И наконец, началась пандемия COVID-19, на которую центробанки мира отвечают похожим образом: снижают процентные ставки и заливают рынки новыми деньгами", – пишет автор статьи.

По его мнению, в такой ситуации инвесторы ищут "тихую гавань" в драгоценных металлах, прежде всего в золоте.

По информации LB.ua, финансовые инвесторы за первую половину 2020 года добавили к своим запасам 734 тонны золота общей стоимостью $39,5 млрд. С начала года цена золота увеличилась на 27%.