Золото, наличка и полуобнаженная Минаж. Рэпер Tekashi 6ix9ine после освобождения из тюрьмы выпустил второй клип
Американский рэпер Tekashi 6ix9ine презентовал на своем канале в YouYube клип на песню Troliz. На видео артист читает рэп в дуэте с певицей Ники Минаж. Это второй клип Tekashi 6ix9ine после его освобождения из тюрьмы весной 2020 года и вторая совместная работа с Минаж за последние два года. В новой песне рэперы ответили на хейт недоброжелателей и рассказали о достижениях. В качестве доказательства своих слов рэпер демонстрирует в кадре дорогие украшения и деньги. Минаж снялась в некоторых эпизодах клипа в полуобнаженном виде. Часть прибыли от релиза трека артист намерен передать в благотворительный фонд The Bail Project, который помогает малоимущим заключенным выйти под залог.
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