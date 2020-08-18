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"Это нормальное желание". Глава Госгеонедр поддержал идею снижения ставок рентной платы за добычу нефти и газа в период низких цен

Сейчас, по словам главы Госслужбы геологии и недр Романа Опимаха, в Украине самая высокая в Европе рентная ставка на добычу нефти и газа.

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Опимах: Сектор нефти и газа крупный налогоплательщик и существенный мультипликатор: по подсчетам экономистов, 1 грн, вложенная в добычу нефти и газа, привлекает 3,5 грн в экономику Украины
Опимах: Сектор нефти и газа – крупный налогоплательщик и существенный мультипликатор: по подсчетам экономистов, 1 грн, вложенная в добычу нефти и газа, привлекает 3,5 грн в экономику Украины
Фото: glavcom.ua

Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах заявил в интервью "Главкому", что поддерживает идею снижения ставок рентной платы за добычу нефти и газа в период низких цен.

"Я отношусь к таким предложениям положительно, это нормальное желание поддержки со стороны государства. Сектор нефти и газа – крупный налогоплательщик и существенный мультипликатор: по подсчетам экономистов, 1 грн, вложенная в добычу нефти и газа, привлекает 3,5 грн в экономику Украины. Ведь в результате освоения месторождений в производстве задействован ряд других процессов", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Опимаха, в Украине самая высокая в Европе рентная ставка на добычу нефти и газа.

"И когда цена газа упала втрое, конечно, это бремя стало существенным", – отметил он.

Глава Госгеонедр добавил, что внедрение инициативы по снижению рентной ставки может происходить без риска сокращения поступлений в госбюджет.

"К стимулам, которые не будут иметь негативного влияния на бюджет, относится восстановление законсервированных скважин, а также стимулирование добычи нетрадиционного газа (газ уплотненных пород). Это новая технология, где используется совершенно другой подход разработки таких залежей. Поэтому важно, чтобы компания имела фискальную поддержку подобных проектов", – сказал Опимах.

В 2018 году после введения стимулирующих налогов на бурение новых скважин добыча, особенно в частном секторе, начала расти, отметил он.

"Тогда из-за изменений в законодательстве были введены стимулирующие налоги для бурения новых скважин. Но какой будет добыча в следующем году, трудно сказать. Сегодня компании инициируют пересмотр своих программ: если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а иногда и просто уменьшается. Важно понимать, что это объективные причины: у компаний нет денег на реализацию масштабных проектов. Теперь инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты", – добавил глава Госгеонедр.

"Главком" писал, что Опимах презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. Реформа предполагает упрощение правил для "малого недропользования", а также предусматривает рассрочку платежей за выдачу спецразрешений, свободный оборот лицензий и другие изменения.

Государственная служба геологии и недр считает восстановление доверия инвесторов и привлечение в отрасль новых инвестиций ключевыми приоритетами на этот год, заявлял руководитель ведомства.

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