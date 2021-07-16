СНБО ввел санкции в отношении российского учреждения, которое создало фейковый сайт президента Украины

"Было принято решение относительно учреждения, находящегося на территории Российской Федерации, которое создало дубль сайта президента Украины. Мы на это учреждение наложили санкции", – сказал он.

Государственная служба специальной связи и защиты информации 13 июля заблокировала фейковый сайт "президента Украины", с которого распространяли вредоносное программное обеспечение Outsteel.

Программа предназначалась для поиска и эксфильтрации документов, сообщили на сайте правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Cert-Ua.