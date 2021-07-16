СНБО ввел санкции в отношении российского учреждения, которое создало фейковый сайт президента Украины

"Было принято решение относительно учреждения, находящегося на территории Российской Федерации, которое создало дубль сайта президента Украины. Мы на это учреждение наложили санкции", – сказал он.
Государственная служба специальной связи и защиты информации 13 июля заблокировала фейковый сайт "президента Украины", с которого распространяли вредоносное программное обеспечение Outsteel.
Программа предназначалась для поиска и эксфильтрации документов, сообщили на сайте правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Cert-Ua.
В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.
В 2021 году уже неоднократно были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-сайты Офиса президента Украины, СБУ, сайт ВМС Украины и другие ресурсы.
СНБО 22 февраля предупреждал, что злоумышленники начали использовать новый механизм кибератак на сайты сектора безопасности и обороны Украины. 24 февраля СНБО сообщил о кибератаках на систему документооборота госорганов вирусом, похожим на Petya.