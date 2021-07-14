Маскировался под сайт президента. Госспецсвязи заблокировала фишинговый сайт

Люди получали письма со ссылкой на страницу фальшивого вебсайта, с которого на компьютер пользователя загружался вирус Фото: depositphotos.com

Программа предназначалась для поиска и эксфильтрации документов, отметили на сайте правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Cert-Ua.

Люди получали письма со ссылкой на страницу фальшивого вебсайта "Полный список высокооплачиваемых должностей", рассказали в Госспецсвязи. После перехода по ссылке на компьютер пользователя загружался файл, после открытия которого запускались вредоносные процессы загрузки вируса, сбор информации о конфигурации компьютера и информации пользователя.

Скриншот: cert.gov.ua

По состоянию на 15:15 13 июля доступ к веб-сайту был заблокирован.

В процессе исследования инцидента было установлено, что использование подобных тактик, техник процедур и объектов атаки, а также аналогичных образцов вредоносных программ отслеживается, по меньшей мере, с апреля 2021 года.