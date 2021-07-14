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В Госспецсвязи заявили о нейтрализации кибератаки на сайты президента и СБУ

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Благодаря сервисам киберзащиты сайты оставались доступными и работали, несмотря на атаки
Благодаря сервисам киберзащиты сайты оставались доступными и работали, несмотря на атаки
Фото: cip.gov.ua

Официальные веб-сайты Офиса президента и Службы безопасности Украины 13 июля подверглись DDoS-атакам. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защите информации Украины.

Кибератаки были нейтрализованы силами киберзащиты Госспецсвязи.

"Применение сервисов киберзащиты системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", – рассказал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

В ведомстве отметили увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов в стране. За шесть месяцев 2021 года в Украине заблокировали более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, а кроме того – более 250 DDoS-атак на сайты.

В частности, отметили в службе, на прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку сайтов Офиса президента, СБУ и других органов государственной власти Украины.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератакУязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году уже неоднократно были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-сайты Офиса президента Украины, СБУ, сайт ВМС Украины и другие ресурсы.

СНБО 22 февраля предупреждал, что злоумышленники начали использовать новый механизм кибератак на сайты сектора безопасности и обороны Украины. 24 февраля СНБО сообщил о кибератаках на систему документооборота госорганов вирусом, похожим на Petya.

Теги: интернет, хакеры, Госспецсвязи, сайт, киберпреступность, сайты, кибератака, кибербезопасность
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