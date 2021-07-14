В Госспецсвязи заявили о нейтрализации кибератаки на сайты президента и СБУ

Кибератаки были нейтрализованы силами киберзащиты Госспецсвязи.

"Применение сервисов киберзащиты системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", – рассказал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

В ведомстве отметили увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов в стране. За шесть месяцев 2021 года в Украине заблокировали более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, а кроме того – более 250 DDoS-атак на сайты.

В частности, отметили в службе, на прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку сайтов Офиса президента, СБУ и других органов государственной власти Украины.