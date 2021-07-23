Зеленский сменил начальника Службы внешней разведки

Литвиненко в разные годы работал в СБУ, СНБО и Национальном институте стратегических исследований Фото: niss.gov.ua

Литвиненко – доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Государственный служащий 2-го ранга, генерал-майор запаса.

По данным LIGA.net, новый глава СВР родился в Киеве, но первое высшее образование получал в Москве – в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России. Степени кандидата и доктора политических наук получал в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко и Национальном институте стратегических исследований. Кроме того, учился в Канаде, Германии и Великобритании.

Литвиненко в годы президентства Порошенко был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 13 августа 2019 года указом Зеленского был назначен директором Национального института стратегических исследований. Эту должность он занимал до сегодняшнего дня.

В 2010–2014 годах Литвиненко был заместителем директора этого же института.

Также в разное время возглавлял управление по вопросам госбезопасности, экспертную комиссию и департамент госбезопасности СНБО, был замначальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, был советником директора Института проблем нацбезопасности СНБО и гендиректора госконцерна "Укроборонпром".