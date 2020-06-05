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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Новым председателем Службы внешней разведки Украины стал бывший замглавы Администрации Президента Валерий Кондратюк.

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Кондратюк был уволен Зеленским из АП в сентябре 2019 года
Кондратюк был уволен Зеленским из АП в сентябре 2019 года
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ №211/2020 опубликован на сайте президента.

Указом №212/2020 президент назначит на эту должность Валерия Кондратюка.

Кондратюк с 3 марта 2014-го по 28 июля 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

До 15 октября 2016 года он работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины, где отвечал за направление спецслужб. В сентябре 2019 года был уволен Зеленским.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Валерий Кондратюк, Служба внешней разведки
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