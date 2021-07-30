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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила в розыск сепаратиста. Его обвиняют в подготовке подростков для службы в "ДНР"

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По версии СБУ, подростков накачивали идеями отсоединения Донецкой области от Украины
По версии СБУ, подростков накачивали идеями отсоединения Донецкой области от Украины
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" на временно оккупированной территории Донбасса. По версии следствия, он массово готовил подростков для пополнения террористической группировки "ДНР", сообщили 30 июля в СБУ.

Отмечается, что по заданию кураторов из РФ организатор создал "структуру военного типа с жесткой дисциплиной". С начала российской агрессии клуб работал на базе школьного кружка.

"Подростки, среди которых в основном были девушки, проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку, имели "воинские звания", обязаны были носить военную форму. "Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", – сообщили в СБУ.

По версии правоохранителей, "курсантов" накачивали идеями отсоединения всей территории Донецкой области от Украины.

Организатора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении организатора, его объявили в розыск.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13,9 тыс. человек.

Теги: СБУ, Донецкая область, Донбасс, розыск, агрессия, террористы, сепаратисты, ДНР, правоохранители, расследование, подростки, суд
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