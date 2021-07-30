СБУ объявила в розыск сепаратиста. Его обвиняют в подготовке подростков для службы в "ДНР"

Отмечается, что по заданию кураторов из РФ организатор создал "структуру военного типа с жесткой дисциплиной". С начала российской агрессии клуб работал на базе школьного кружка.

"Подростки, среди которых в основном были девушки, проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку, имели "воинские звания", обязаны были носить военную форму. "Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", – сообщили в СБУ.

По версии правоохранителей, "курсантов" накачивали идеями отсоединения всей территории Донецкой области от Украины.

Организатора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении организатора, его объявили в розыск.