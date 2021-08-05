Российская история еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма – Зеленский

Зеленский: Крым – это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа не хотят видеть, не хотят слышать друг друга Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью каналу "Дом", вышедшем 5 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны разделять две вещи. Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев. Это неправда. А это тот нарратив, который показывают в России. Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским", – сказал президент.

Он считает, что большому количеству граждан РФ "стыдно за все, что связано с Крымом".

"Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс"? У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже – погибших намного больше, тысячи людей. А потому что Крым – это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально – может быть, на поколение, на два – так друг к другу относятся: не хотят видеть, не хотят слышать", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что после начала российской агрессии многие русскоговорящие украинцы начали говорить на украинском – "потому что им неприятно даже, потому, что убили брата, отца".

"Поэтому я четко разделяю, что там есть много русских людей, которые поддерживают нас, украинцев", – резюмировал президент.