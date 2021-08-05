В Моршине, где против COVID-19 привиты 66% жителей, перестали выявлять новые случаи инфекции с 20 июня – Минздрав

Контекст:

Пилотный проект с коллективной вакцинацией населения против коронавируса начался в Моршине 16 апреля. В Моршине проживает 4239 человек, для вакцинации жителей выделили 2400 доз вакцины CoronaVac.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 августа первую дозу вакцины получило почти 3,9 млн человек, а 2,2 млн украинцев завершило вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.