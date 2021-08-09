"Она реально герой". Беленюк объяснил, почему Магучих обняла россиянку на Олимпиаде в Токио

Его попросили прокомментировать ситуацию, которую раскритиковала часть украинских патриотов.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины, и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, – я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается", – сказал Беленюк.

Он выразил поддержку Магучих.

"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались", – объяснил олимпийский чемпион.