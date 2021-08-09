"Отстаньте от спортсменов с вашей ...баной политикой!" Призер Олимпиады Горуна вступился за легкоатлетку Магучих, обнявшуюся с россиянкой

Каратист и депутат Горуна: В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса Фото: EPA

"Спорт, мать вашу, это не политика. Спорт – это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ...баной политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть", – написал Горуна.

По его мнению, пьедестал – это исключительное место уважения, которое лишь на миг сводит вместе пару успешных спортсменов благодаря их работе над своими результатами, и в фотографиях Магучих с Ласицкене нет "зрады".

"Грузите спортсмена за его политические проявления, но отъ...битесь от спортсменов и личных отношений, которые сформировались на основании не связанных с политикой вещей", – потребовал каратист.

Он подчеркнул, что Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении, несмотря ни на что, и она однозначно доказывает, что спорт вне политики.

"В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса... Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Все наше существование с таким подходом – политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд", – резюмировал спортсмен.



