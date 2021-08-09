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"Игнорирование атлетов – недостойное поведение". Олимпиец Горуна объяснил, почему вступился за Магучих, обнявшуюся с россиянкой

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Магучих (справа) на Олимпиаде взяла бронзу, Ласицкене (слева) золото
Магучих (справа) на Олимпиаде взяла бронзу, Ласицкене (слева) – золото

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского горсовета от "Самопомощи" Станислав Горуна объяснил в Facebook, что своим постом в поддержку легкоатлетки Ярославы Магучих, обнявшейся с россиянкой на Олимпиаде, хотел остановить поток хейта в сторону украинки.

"Есть спорт как сфера функций государства, и есть спорт как деятельность атлетов и тренеров. Для меня спорт – спортзал, наработки технико-тактических задач, улучшение физических кондиций, подготовка и выезд на соревнования, тренировочные сборы, спарринги, питание, взвешивания, выступления, победы. Этому процессу я отдаю себя и свои силы. Уверен, что и 19-летняя Ярослава Магучих тоже. Там нет места даже для существования политики, тем более там нет умысла влиять политически, используя спортивную узнаваемость", – подчеркнул он.

При этом, по мнению Горуны, в спорте как сфере функций государства, политика как раз есть.

"Это то, что работает вокруг непосредственной спортивной деятельности, то, что ее обеспечивает. Это имидж и престиж государства, это дело функционирования Министерства спорта и других профильных государственных и коммунальных структур и организаций. Это как международные отношения, так и внутренние отношения Минспорта с федерациями. Это зарплаты, призовые и стипендии. Это деятельность целого госаппарата. Это плоскость, в которой я не работаю. Это не то, чем занимаюсь я, или Ярослава Магучих, или Олег Верняев, или любой другой действующий спортсмен", – заявил каратист.

По его мнению, поздравления на пьедестале соперников объятиями – это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах и традиционное проявление уважения.

"Международная арена – это последствия сложной ежедневной работы атлета. И поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно когда атлет представляет родное государство – он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетам, тренерам или функционерам. Церемония награждения спортсменов – это традиционный ритуал, во время которого происходит торжественная фиксация результатов соревнований. Есть писаные и неписаные правила поведения атлетов на подиуме. Ярослава Магучих все сделала, как от нее ожидалось. А игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена", – считает Горуна.

Он добавил, что осознает всю сложность и горечь событий последних восьми лет.

"Я никоим образом не хотел пренебречь или уменьшить жертву наших бойцов, наших героев на благо и защиту Украины! Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашему государству!" – резюмировал спортсмен.

https://www.facebook.com/stanislav.horuna.3/posts/1879508002260146

Контекст:

Украинская прыгунья в высоту Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с получившей золото в этой же дисциплине россиянкой Марией Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у нее запланирована встреча с Магучих сразу после возвращения спортсменки из Токио, и призвала "прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение".

Горуна 8 августа написал пост, в котором вступился за украинку и заявил, что спорт вне политики.

Теги: спорт, Олимпиада, политика, Олимпиада 2020, Ярослава Магучих, Станислав Горуна, Олимпийские игры
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