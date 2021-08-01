Зеленский поздравил пловца Романчука с "новой победой" на Олимпиаде 2020 в Токио

Романчук на Олимпиаде 2020 в Токио завоевал две награды в плавании Фото: EPA

"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде – завоеванием серебра в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на Играх в Токио 2020. Так держать Украина!" – отметил Зеленский.

Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на #Олімпіаді – здобуттям «срібла» у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михайло приніс Україні першу срібну медаль на іграх @Tokyo2020 та шосту в загальному заліку. Так тримати * ! pic.twitter.com/yL4ieAvvAF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2021

Романчук в финальном заплыве на своей коронной дистанции финишировал вторым после американца Роберта Финке. В то же время украинец впервые за карьеру опередил немца Флориана Веллброка, который стал третьим.

Таким образом, Романчук – единственный спортсмен в составе сборной Украины, который выиграл две медали в Токио 2020.

"У меня две медали – серебро и бронза. Если бы был еще один заплыв – было бы и золото, но к сожалению, его нет", – сказал Романчук на пресс-конференции после соревнований, сообщило Общественное.

Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал в заплыве восьмым.