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Зеленский поздравил пловца Романчука с "новой победой" на Олимпиаде 2020 в Токио

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Романчук на Олимпиаде 2020 в Токио завоевал две награды в плавании
Романчук на Олимпиаде 2020 в Токио завоевал две награды в плавании
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского пловца Михаила Романчука с завоеванием серебряной награды Олимпийских игр 2020 в Токио. Об этом глава государства написал в Twitter 1 августа.

"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде – завоеванием серебра в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на Играх в Токио 2020. Так держать Украина!" – отметил Зеленский.

Романчук в финальном заплыве на своей коронной дистанции финишировал вторым после американца Роберта Финке. В то же время украинец впервые за карьеру опередил немца Флориана Веллброка, который стал третьим.  

Таким образом, Романчук – единственный спортсмен в составе сборной Украины, который выиграл две медали в Токио 2020.

"У меня две медали – серебро и бронза. Если бы был еще один заплыв – было бы и золото, но к сожалению, его нет", – сказал Романчук на пресс-конференции после соревнований, сообщило Общественное.

Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал в заплыве восьмым.

Контекст:

Романчук квалифицировался в финал с первого места (14.45.99), Фролов – с шестого (14.51.83).

Это вторая награда для 24-летнего Романчука на этой Олимпиаде: 29 июля он завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем. Тогда первым был тоже Финке. 

По состоянию на 1 августа у Украины шесть медалей: бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте, бронза в теннисе, а также бронза и серебро в плавании. 

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Теги: Украина, спорт, плавание, Олимпиада, Токио, Владимир Зеленский, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, президент, пресс-конференция, соревнования, награда, Михаил Романчук, Олимпийские игры, финал, Сергей Фролов
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