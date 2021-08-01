Зеленский поздравил пловца Романчука с "новой победой" на Олимпиаде 2020 в Токио

"Поздравляю пловца Михаила Романчука с новой победой на Олимпиаде – завоеванием серебра в плавании вольным стилем на 1500 м. Михаил принес Украине первую серебряную медаль на Играх в Токио 2020. Так держать Украина!" – отметил Зеленский.
Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на #Олімпіаді – здобуттям «срібла» у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михайло приніс Україні першу срібну медаль на іграх @Tokyo2020 та шосту в загальному заліку. Так тримати * ! pic.twitter.com/yL4ieAvvAF— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2021
Романчук в финальном заплыве на своей коронной дистанции финишировал вторым после американца Роберта Финке. В то же время украинец впервые за карьеру опередил немца Флориана Веллброка, который стал третьим.
Таким образом, Романчук – единственный спортсмен в составе сборной Украины, который выиграл две медали в Токио 2020.
"У меня две медали – серебро и бронза. Если бы был еще один заплыв – было бы и золото, но к сожалению, его нет", – сказал Романчук на пресс-конференции после соревнований, сообщило Общественное.
Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал в заплыве восьмым.
Романчук квалифицировался в финал с первого места (14.45.99), Фролов – с шестого (14.51.83).
Это вторая награда для 24-летнего Романчука на этой Олимпиаде: 29 июля он завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем. Тогда первым был тоже Финке.
По состоянию на 1 августа у Украины шесть медалей: бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте, бронза в теннисе, а также бронза и серебро в плавании.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.