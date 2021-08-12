Министр спорта Украины призвал всех поддержать Магучих, "чтобы потом мы не увидели ее в другой стране"

"Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР, Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций", – сказал министр.

Гутцайт также призвал всех поддержать Магучих, "чтобы не произошло так, что сейчас много чего идет на нее, а потом мы не увидели ее в другой стране".

Министр также сообщил, что намерен проработать с федерациями вопрос, как вести себя спортсменам в таких ситуациях.