Министр спорта Украины призвал всех поддержать Магучих, "чтобы потом мы не увидели ее в другой стране"

"Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление... Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает поздравлять других, все поздравляют друг друга. И она начала поздравлять других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР, Российской Федерации. На то время она, наверное, не сдержала эмоций", – сказал министр.
Гутцайт также призвал всех поддержать Магучих, "чтобы не произошло так, что сейчас много чего идет на нее, а потом мы не увидели ее в другой стране".
Министр также сообщил, что намерен проработать с федерациями вопрос, как вести себя спортсменам в таких ситуациях.
Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у нее запланирована встреча с Магучих сразу после возвращения спортсменки из Токио, и призвала "прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение".
За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.
12 августа Магучих вернулась из Токио и сама прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину с 2017 года, для меня эта медаль очень важна. После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции", – сказала она. Легкоатлетка отметила, что "не оспаривает тот факт, что между Украиной и РФ идет война", и добавила, что уважает воинов, благодаря которым украинские спортсмены выступают на международной арене".