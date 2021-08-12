Легкоатлетка Магучих о критике ее совместного фото с россиянкой: Это опыт, который делает меня сильнее

Магучих: После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции Фото: ЕРА

"Я представляю Украину с 2017 года, для меня эта медаль очень важна. После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции. У нас свобода мысли, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует – это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", – заявила Магучих.

Она добавила, что "не оспаривает тот факт, что между Украиной и РФ идет война".

"Я уважаю воинов, благодаря которым мы выступаем на международной арене", – заявила Магучих.

Также спортсменка рассказала, что у замминистра обороны Анны Маляр запланирована с ней встреча, о которой все узнают позже.

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Видео: 5 канал / YouTube