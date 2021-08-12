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Легкоатлетка Магучих о критике ее совместного фото с россиянкой: Это опыт, который делает меня сильнее

 
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Магучих: После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции
Магучих: После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции
Фото: ЕРА

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что в ее совместном фото с получившей золото на Олимпиаде в этой же дисциплине россиянкой Марией Ласицкене нет никакой политики. Об этом она рассказала на пресс-подходе в Борисполе 12 августа, который транслировал "5 канал".

"Я представляю Украину с 2017 года, для меня эта медаль очень важна. После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции. У нас свобода мысли, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует – это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", – заявила Магучих.

Она добавила, что "не оспаривает тот факт, что между Украиной и РФ идет война".

"Я уважаю воинов, благодаря которым мы выступаем на международной арене", – заявила Магучих.

Также спортсменка рассказала, что у замминистра обороны Анны Маляр запланирована с ней встреча, о которой все узнают позже.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с россиянкой Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у нее запланирована встреча с Магучих сразу после возвращения спортсменки из Токио, и призвала "прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение".

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Теги: Борисполь, Олимпиада, спортсмены, фото, Ярослава Магучих
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